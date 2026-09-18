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Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green купить с доставкой в Москве
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Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green

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Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 1
Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 2
Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон хромакей
  • Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 1
  • Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 2
  • Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231780
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Фон хромакей
Высота, см
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х38х7
Вес, кг.
3.4

Описание товара Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green

Зеленый фон хромакей Field 2.4х5.0 Green предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Размер 2,4х5,0 м позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Фон хромакей
Высота, см
240
Страна производитель
Китай
Описание
Зеленый фон хромакей Field 2.4х5.0 Green предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Размер 2,4х5,0 м позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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