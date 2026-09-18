Видоискатель Falcon Eyes DSLR GWII-C3 цифр. беспров. (для Canon 1D Mark IV)
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Характеристики
Тип товара
Видоискатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231722
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видоискатель
Аккумулятор
Li-ion 1200 мАч x 2
Бленда
Да
Время работы от аккумулятора
6 ч
Зарядка
USB/ от сети
Количество каналов
4
Максимальное рабочее расстояние
100 м
Размер передатчика
127х79х30 мм
Размер приемника
87х50х41 мм
Разрешение
320х240 пикс.
Совместимость
Canon 1D Mark IV, 7D, 60D, 600D, 550D, 500D, 1100D
Угол обзора
по горизонтали 120 град./по вертикали 105 град.
Частота
2,4 ГГц
Экран
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х6
Вес, г.
700
Описание товара Видоискатель Falcon Eyes DSLR GWII-C3 цифр. беспров. (для Canon 1D Mark IV)
Видоискатель Falcon EyesDSLR GWII-C3 позволяет дистанционно передавать изображение с матрицы фотоаппарата на удаленный до 100 м беспроводной монитор и управлять затвором камеры. Данная версия видоискателя позволяет также управлять режимом видеосъемки (старт/стоп). Устройство широко применяется при съемках спортивных соревнований и массовых мероприятиях, съемке живой природы, съемке с труднодоступных точек, и других съемках, требующих дистанционной передачи изображения с камеры на приемник с ЖК экраном и управления затвором, например при использовании операторского крана или геликоптера.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видоискатель
Аккумулятор
Li-ion 1200 мАч x 2
Бленда
Да
Время работы от аккумулятора
6 ч
Зарядка
USB/ от сети
Количество каналов
4
Максимальное рабочее расстояние
100 м
Размер передатчика
127х79х30 мм
Размер приемника
87х50х41 мм
Разрешение
320х240 пикс.
Совместимость
Canon 1D Mark IV, 7D, 60D, 600D, 550D, 500D, 1100D
Развернуть
Угол обзора
по горизонтали 120 град./по вертикали 105 град.
Частота
2,4 ГГц
Экран
3.5
Страна производитель
Китай
Видоискатель Falcon EyesDSLR GWII-C3 позволяет дистанционно передавать изображение с матрицы фотоаппарата на удаленный до 100 м беспроводной монитор и управлять затвором камеры. Данная версия видоискателя позволяет также управлять режимом видеосъемки (старт/стоп). Устройство широко применяется при съемках спортивных соревнований и массовых мероприятиях, съемке живой природы, съемке с труднодоступных точек, и других съемках, требующих дистанционной передачи изображения с камеры на приемник с ЖК экраном и управления затвором, например при использовании операторского крана или геликоптера.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Видоискатель Falcon Eyes DSLR GWII-C3 цифр. беспров. (для Canon 1D Mark IV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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