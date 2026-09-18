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Зажим Falcon Eyes E для зонта с холодным башмаком купить с доставкой в Москве
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Зажим Falcon Eyes E для зонта с холодным башмаком

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Зажим Falcon Eyes E для зонта с холодным башмаком
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231595
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Зажим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
200

Описание товара Зажим Falcon Eyes E для зонта с холодным башмаком

Зажим Е для зонта с холодным башмаком - предназначен для установки зонта и вспышки с креплением «башмак» на стандартные стойки для осветителей с установочным диаметром 1/4, 3/8, 5/8 дюйма.

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Зажим
Страна производитель
Китай
Описание
Зажим Е для зонта с холодным башмаком - предназначен для установки зонта и вспышки с креплением «башмак» на стандартные стойки для осветителей с установочным диаметром 1/4, 3/8, 5/8 дюйма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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