Зонт-отражатель Falcon Eyes URK-60TGS

Зонт-отражатель URK-60TGS универсальный, предназначен для рассеивания света от источников освещения. В комплекте двусторонний отражатель золото/серебро и полупрозрачный рассеиватель. Данная модель позволяет комбинировать поверхности для получения 5 модификаций: просвечивающий / золотистый / серебристый / просвечивающий+золотистый / просвечивающий+серебристый. Диаметр 122 см. Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, максимально рассеивается и, увеличивая площадь излучения, равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. . Серебристая поверхность зонта дает более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. . Золотистая поверхность придает отраженному свету теплые золотистые тона, часто используется в портретной съемке в качестве моделирующего или контрового источника (например, для того чтобы подчеркнуть теплым светом очертания фигуры). Возможно использовать сочетания поверхностей (просвечивающей и отражающих серебристой/золотистой) для усреднения формируемого эффекта - получения более контролируемого и направленного света (чем при использовании просвечивающей поверхности), и менее контрастного мягкого (чем при использовании серебристой/золотистой поверхности). Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
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