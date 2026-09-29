Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом
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Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%2 350 руб. 3 060 руб.
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1 930 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 231537
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 350 руб. -23%
3 060 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
М42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом
Переходное кольцо (адаптер) Falcon Eyes M42 — Canon EOS позволяет устанавливать культовую мануальную оптику с резьбовым креплением М42 на современные зеркальные фотоаппараты Canon. Теперь вы сможете использовать знаменитые советские объективы (Гелиос-44, Юпитер-9, Мир-1, Таир) и зарубежную классику (Pentax, Carl Zeiss, Praktica) на вашей цифровой камере.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
М42
Страна производитель
Китай
Переходное кольцо (адаптер) Falcon Eyes M42 — Canon EOS позволяет устанавливать культовую мануальную оптику с резьбовым креплением М42 на современные зеркальные фотоаппараты Canon. Теперь вы сможете использовать знаменитые советские объективы (Гелиос-44, Юпитер-9, Мир-1, Таир) и зарубежную классику (Pentax, Carl Zeiss, Praktica) на вашей цифровой камере.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2350 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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