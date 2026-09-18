Описание товара Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки

Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для предназначен для быстрой организации видеосъёмки или трансляции с помощью камеры смартфона. Настольный вариант, используется блогерами, при проведении видеоконференций по скайпу и т. д. Для повышения качества звука можно установить дополнительный микрофон, организовать «правильный» свет с помощью биколорного кольцевого осветителя (биколорный осветитель позволяет добиться естественного цвета лица снимаемого при одновременном использовании ламп накаливания, флюоресцентных ламп, естественного освещения - т. е. источников с разной цветовой температурой). Комплектный бестеневой кольцевой осветитель установлен на гибкую штангу и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости (5 ступеней) и цветовой температуры (7 ступеней). Внешний диаметр осветителя — 90 мм. Внутренний диаметр кольца — 48 мм. Количество светодиодов — 24 шт. Высота штанги 58 см. Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 мм до 73 мм. Смартфон надёжно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера. При помощи цангового зажима адаптер устанавливается на гибкую штангу с шаром (Dшара = 17.5 мм). Высота штанги 38 см. Таким образом, для съёмки камеру смартфона можно установить практически в любом положении. Для записи или трансляции звука, вы можете установить микрофон в комплектный адаптер на гибкой штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8. Высота штанги 38 см. Все три гибких штанги (с осветителем, адаптером для смартфона и с адаптером для микрофона) крепятся на массивном круглом стальном основании с помощью винтов под шестигранный комплектный ключ. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала, которая убережёт, в том числе, стол от возможных царапин. Купить комплект Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки или LIVE трансляции можно посоветовать как блогерам-новичкам, так и профессионалам, которые требовательны к качеству звука и изображения.