Комплект студийного оборудования Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Комплект студийного оборудования
|Мощность вспышки, Дж
|400
|Время перезарядки, сек
|1,5
|Цветовая температура
|5500°К +/- 200°К
|Источник питания
|200...240 В 50 Гц
|Комплектация
|Моноблок Falcon Eyes Ultima II SL-400 BW — 2 шт, Стойка Falcon Eyes L-2000 — 2 шт, Софтбокс SB-BW 6090 — 2 шт, Синхрокабель – 1 шт, Сумка SKB-15 — 1 шт, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон
|Вес, кг
|11,3
|Состояние товара
|новый
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