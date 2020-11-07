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Кронштейн Falcon Eyes FB-200 для ф/а

Артикул: 231472
Кронштейн Falcon Eyes FB-200 для ф/а
1 890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231472
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКронштейн
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см9,5?19,5?4,5
Вес, кг0,59
Кронштейн FB-200 предназначен для установки накамерных вспышек и выноса их в сторону от фотоаппарата. Позволяет устранить эффект красных глаз и контролировать светотеневой рисунок — не придется крутить вспышку под разным углом, стараясь избежать резких теней. Ручка из искусственной кожи обеспечит удобный хват. Три раскладывающиеся секции, с механизмом быстрой фиксации, позволят установить вспышку под разными углами к камере. В центральной секции имеется 4 отверстия с резьбой 3/8, в комплекте 2 переходника-адаптера с внешней резьбы 3/8, на внутреннюю 1/4 и 1 переходник с внешней 3/8 на внешнюю 1/4. Что делает это устройство удобным в использовании и многофункциональным (установить на стойку, штатив, использовать дополнительные аксессуары и т. д.). Для использования TTL режима вспышки необходимо дополнительно приобрести TTL-синхрокабель или радиосинхронизатор.


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Кронштейн Falcon Eyes FB-200 для ф/а - данный товар вы можете купить по цене по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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