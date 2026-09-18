Кронштейн Falcon Eyes L для накамерной вспышки и аксессуаров
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%2 660 руб. 3 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231470
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х7
Вес, г.
600
Описание товара Кронштейн Falcon Eyes L для накамерной вспышки и аксессуаров
Данный кронштейн позволит использовать софтбоксы, насадки, рефлекторы и другие аксессуары для студийных вспышек (с байонетом Bowens) вместе с обычными накамерными вспышками, и станет незаменимым аксессуаром в арсенале фотографа-стробиста. Установив кронштейн на любую стойку (или системную трубу) с крепежной головкой 5/8 или резьбой 1/4, 3/8, можно изменять угол наклона, создавая необходимый светотеневой рисунок. Кронштейн выполнен из металла и предусматривает крепление для зонта.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Данный кронштейн позволит использовать софтбоксы, насадки, рефлекторы и другие аксессуары для студийных вспышек (с байонетом Bowens) вместе с обычными накамерными вспышками, и станет незаменимым аксессуаром в арсенале фотографа-стробиста. Установив кронштейн на любую стойку (или системную трубу) с крепежной головкой 5/8 или резьбой 1/4, 3/8, можно изменять угол наклона, создавая необходимый светотеневой рисунок. Кронштейн выполнен из металла и предусматривает крепление для зонта.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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