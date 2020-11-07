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Насадка коническая Falcon Eyes SSA-CSM

Артикул: 231397
  • Насадка коническая Falcon Eyes SSA-CSM - фото 1
  • Насадка коническая Falcon Eyes SSA-CSM - фото 2
  • Насадка коническая Falcon Eyes SSA-CSM - фото 3
Насадка коническая Falcon Eyes SSA-CSM - фото 1
Насадка коническая Falcon Eyes SSA-CSM - фото 2
Насадка коническая Falcon Eyes SSA-CSM - фото 3
810 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231397
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендFalcon Eyes
Тип товараНасадка коническая
Falcon Eyes SSA-CSM — насадка коническая для вспышек серии SS (кроме SS-50MR) используется для создания концентрированного и направленного светового потока при художественной фотосъемке. Широко применяется в фотостудиях в целях создания светового или цветового акцента на объекте съемки или заднике. Насадка Falcon SSA-CS — это мощное средство выразительности. Насадка изготовлена из алюминия, длина конуса 14,5 см (с сотовой насадкой - 16 см), диаметр выходного отверстия 56 мм. В комплекте цветные фильтры и сотовая насадка.


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Насадка коническая Falcon Eyes SSA-CSM - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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