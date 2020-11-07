8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW

Артикул: 231357
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - фото 1
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - фото 2
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - фото 3
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - фото 4
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - фото 5
Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - фото 1
Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - фото 2
Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - фото 3
Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - фото 4
Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - фото 5
15 185 руб. 
Купить
+ 186 КэтКоинов
Артикул: 231357
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт78
Регулировка мощностиесть
Цветовая температура2700-9999 К
Размеры, см23х23х6.5
Вес, кг1.5
Компактная и лёгкая LED панель с 248 яркими SMD светодиодами предназначена для создания цветовых и световых эффектов при фото-или видеосъемке, в панели используются две группы светодиодов. RGB светодиоды: каждый представляет из себя «минигруппу» из трех (красный, зеленый, синий) элементов. С помощью регуляторов на панели (а также дистанционно — со смартфона или по DMX) можно выставлять как любой из перечисленных цветов по отдельности, так и совместно — смешивая цвета в нужной пропорции (мощности). Выбрав подходящую «палитру» цветов, пользователь может с помощью регулятора управлять и ее мощностью. Функция выбора конкретного цвета или «палитры» цветов важна в первую очередь для фотографов, нет необходимости использовать фильтры при съемке или накладывать их на постобработке.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 15185 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...