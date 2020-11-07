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Распорка Falcon Eyes AP-028

Артикул: 231209
Распорка Falcon Eyes AP-028
4 872 руб. 
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+ 87 КэтКоинов
Артикул: 231209
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендFalcon Eyes
Тип товараРаспорка
Минимальная высота, см1,83
Вес, кг2,34
Falcon Eyes AP-028 — распорка, используется как вертикальная опора переменной высоты для крепления вспомогательного оборудования: системы установки фона, зажимы для осветительных приборов, горизонтальные штанги и перекладины и т. д. Распорка состоит из двух секций диаметром 40 и 45 мм, на торцах резиновые упоры, сверху распорки располагается пружинный амортизирующий патрон. Рычажное устройство зажима со стопором выполняет одновременно несколько функций: фиксирует подвижную секцию, раздвигает секции для зажима распорки между полом и потолком, блокирует рукоятку на предохранитель.


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Распорка Falcon Eyes AP-028 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4872 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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