Софтбокс Godox SFUV8080 для накамерных вспышек

Софтбокс Godox SGUV8080 (80х80 см) быстроскладной, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Представляет собой конструкцию из отражателя, рассеивателя и кронштейна для установки вспышки. Серебристая отражающая ткань обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. В комплекте с софтбоксом поставляется сотовая насадка. С помощью липучки (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Пластиковый кронштейн позволяет наклонить, повернуть и зафиксировать софтбокс в любом положении. Фиксация наклона осуществляется за счёт рукоятки с храповым механизмом. Кольцо кронштейна устанавливается под упругие стенки софтбокса, таким образом, на кронштейне он держится за счёт упругого материала самого софтбокса. Кронштейн устанавливается на стойку со стандартным креплением (5/8). Для надёжной фиксации на стойке в кронштейне предусмотрена закладная алюминевая втулка с прижимным фиксирующим винтом. Голова вспышки фиксируется в кронштейне площадкой с винтом. Фиксирующая площадка оснащена резиновой накладкой, что обеспечивает сохранность вспышки от царапин. Байонетное крепление Bowens позволяет использовать широкий спектр аксессуаров, таких как портретные тарелки, стрипбоксы, октабоксы и многие другие. На креплении есть дополнительное отверстие для фотозонта. Софтбокс легко и быстро раскладывается (стенки растянуты на металлических упругих ребрах, рассеиватель крепится на липучку), благодаря чему найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Эффективно используется во всех жанрах (репортаж, портрет, предметная съемка и др.). Он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: большая эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет. Для хранения и переноски софтбокс с креплением уложен в мягкий нейлоновый чехол.