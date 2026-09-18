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Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
72
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231086
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Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии
Falcon Eyes FlyStand 2200 4-х секционная алюминиевая стойка-тренога, главной особенностью которой являются быстрораскладные ножки и воздушный амортизатор секций. Прочные алюминиевые ножки с профилем сечения 11х14 мм имеют функцию Quick Move, они складываются и раскладываются под собственным весом при переносе стойки-треноги с места на место. Нижняя секция снабжена резиновой опорой, защищающей пол от повреждений. Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 укомплектована шаровой головкой для установки цифровых камер, головка крепится на резьбу 1/4” на винт стандартного шпигота 5/8” (несъемного), который запрессован в верхнюю секцию стойки. Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры. Стойка рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 4 кг. Воздушная амортизация FlyStand 2200 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.Надежные металлические фиксаторы высоты секций.
Falcon Eyes FlyStand 2200 4-х секционная алюминиевая стойка-тренога, главной особенностью которой являются быстрораскладные ножки и воздушный амортизатор секций. Прочные алюминиевые ножки с профилем сечения 11х14 мм имеют функцию Quick Move, они складываются и раскладываются под собственным весом при переносе стойки-треноги с места на место. Нижняя секция снабжена резиновой опорой, защищающей пол от повреждений. Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 укомплектована шаровой головкой для установки цифровых камер, головка крепится на резьбу 1/4” на винт стандартного шпигота 5/8” (несъемного), который запрессован в верхнюю секцию стойки. Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры. Стойка рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 4 кг. Воздушная амортизация FlyStand 2200 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.Надежные металлические фиксаторы высоты секций.
Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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