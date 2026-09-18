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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии купить с доставкой в Москве
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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии

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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
73
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231081
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
73
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х3
Вес, г.
200

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии

Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 - алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для установки цифровых камер. Секции, ножки и зажимы изготовлены из алюминиевого сплава. Максимальная высота стойки-треноги 180 см, конструкция из 4-х секций позволила обеспечить минимальную рабочую высоту 73 см. Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность техники от удара при слишком быстром складывании секций (например, при непреднамеренном ослаблении зажима-фиксатора). Шаровая головка установлена на съемный стандартный адаптер-шпигот 5/8” с резьбами на концах 1/4” и 3/8”. Конструкция наконечника верхней секции стойки позволяет устанавливать шпигот как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Допустимая вертикальная (осевая ) нагрузка 3 кг.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 для фото/видеостудии




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
73
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 - алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для установки цифровых камер. Секции, ножки и зажимы изготовлены из алюминиевого сплава. Максимальная высота стойки-треноги 180 см, конструкция из 4-х секций позволила обеспечить минимальную рабочую высоту 73 см. Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность техники от удара при слишком быстром складывании секций (например, при непреднамеренном ослаблении зажима-фиксатора). Шаровая головка установлена на съемный стандартный адаптер-шпигот 5/8” с резьбами на концах 1/4” и 3/8”. Конструкция наконечника верхней секции стойки позволяет устанавливать шпигот как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Допустимая вертикальная (осевая ) нагрузка 3 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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