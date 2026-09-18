Top.Mail.Ru
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 5
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
79
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 5
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231079
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х9х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии

Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 - алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для установки цифровых камер. Секции стойки-треноги, ножки, зажимы изготовлены из алюминиевого сплава. Максимальная высота составляет 240 см, а конструкция из 4-х секций позволила обеспечить минимальную рабочую высоту 79 см. Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность техники от удара при слишком быстром складывании секций (например, при непреднамеренном ослаблении зажима-фиксатора). Шаровая головка установлена на съемный стандартный адаптер-шпигот 5/8” с резьбами на концах 1/4” и 3/8”. Конструкция наконечника верхней секции стойки позволяет устанавливать шпигот как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка составляет 4 кг.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
79
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 - алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для установки цифровых камер. Секции стойки-треноги, ножки, зажимы изготовлены из алюминиевого сплава. Максимальная высота составляет 240 см, а конструкция из 4-х секций позволила обеспечить минимальную рабочую высоту 79 см. Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность техники от удара при слишком быстром складывании секций (например, при непреднамеренном ослаблении зажима-фиксатора). Шаровая головка установлена на съемный стандартный адаптер-шпигот 5/8” с резьбами на концах 1/4” и 3/8”. Конструкция наконечника верхней секции стойки позволяет устанавливать шпигот как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка составляет 4 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...