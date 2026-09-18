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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 желтый (14) купить с доставкой в Москве
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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 желтый (14)

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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 желтый (14)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230895
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фон
Высота, см
272
Материал
бумага
Ширина, см
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.75х0.09х0.09
Вес, кг.
6.3

Описание товара Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 желтый (14)

Бумажный фон, применяется в профессиональной студийной фотографии. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый без бликов и значит, свет ляжет равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные. Фон изготавливается из высокопрочной, качественной мелкозернистой бумаги плотностью 145 г/м? и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 59 мм), за счет чего он не провисает при установке на систему крепления (совместим с системой подъема фона FalconEyes). Поставляется в виде рулона в коробке.

Отзывы о товаре Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 желтый (14)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фон
Высота, см
272
Материал
бумага
Ширина, см
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Бумажный фон, применяется в профессиональной студийной фотографии. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый без бликов и значит, свет ляжет равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные. Фон изготавливается из высокопрочной, качественной мелкозернистой бумаги плотностью 145 г/м? и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 59 мм), за счет чего он не провисает при установке на систему крепления (совместим с системой подъема фона FalconEyes). Поставляется в виде рулона в коробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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