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Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500

Артикул: 230819
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 7
Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 1
Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 2
Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 3
Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 4
Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 5
Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - фото 7
2 353 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230819
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг3
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см59
Минимальная рабочая высота, см56
Количество секций в штанге3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см153
Вес, кг1.33
Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 универсальный 3-секционный алюминиевый штатив с выдвижной центральной колонной. Ножки штатива изготовлены из алюминиевого профиля, а клипсовые зажимы секций — из прочного ABS пластика. Максимальная высота 155 см (с выдвинутой центральной колонной), минимальная рабочая высота — 57 см, длина в сложенном виде — 58 см. Купить штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 можно фотографам, которые работают на выезде, ведут репортаж из гущи событий и нуждаются в лёгкой и компактной опоре для своей камеры


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Самовывоз невозможен
Штатив Falcon Eyes Travel Line 4500 - этот товар вы можете купить по цене 2353 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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