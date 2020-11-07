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Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107

Артикул: 230810
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 1
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 2
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 3
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 4
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 5
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 6
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 7
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 8
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 9
  • Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 10
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 1
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 2
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 3
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 4
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 5
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 6
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 7
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 8
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 9
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - фото 10
390 руб. 
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Артикул: 230810
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод настольный
Максимальная нагрузка, кг0.5
Головка в комплектеесть
Материалпластик
Уровеньнет
Длина в сложенном состоянии, см16
Количество секций в штанге1
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см10
Вес, кг0.11
Настольный штатив предназначен для установки компактных камер. Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, максимальная высота штатива 100 мм. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане. Площадка под камеру наклоняется на 90?, угол наклона площадки фиксируется специальным механизмом. На площадке находится винт 1/4 и подпружиненный стопор предотвращающий поворот камеры. В сложенном виде ноги штатива представляют собой удобную рукоятку для съемки компактной камерой с рук.


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Самовывоз невозможен
Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 107 - купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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