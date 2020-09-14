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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 Black

(5)
Артикул: 230775
  • Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 Black - фото 1
  • Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 Black - фото 2
  • Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 Black - фото 3
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 Black - фото 1
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 Black - фото 2
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 Black - фото 3
2 350 руб. 
2 990 руб. 
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Артикул: 230775
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендXiaomi
Тип товараФитнес-браслет
Поддержка платформAndroid 4.4, iOS 9
Мониторингкалорий, сна, физической активности
Наличие экранаесть
Датчикиакселерометр, гироскоп, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса
Вибрацияесть
Регулировка длины браслета/ремешкаесть
Сменный браслет/ремешокда
Цвета браслета, ремешкачерный
Влагозащитаесть
Вес, кг0.022
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 черного цвета - новое поколение персонального умного девайса Смарт-трекер Mi Band 4 - новейший флагманский продукт из линейки Xiaomi, ставший мировым эталоном по всем параметрам и возможностям. Устройство, сочетающее компактность и изысканный дизайн с классическим черным цветом корпуса, позволяет пользователю получить в свое распоряжение полноценного фитнес-тренера, персонального ассистента и просто модный аксессуар.


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Рейтинг: 5 на основе 5 отзывов
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14.09.2020
Достоинства:
Отличный гаджет за свою стоимость, в китайской версии есть NFC

Недостатки:
Быстро разнашивается ремешок, но это не проблема.

Комментарий:
Отличный товар за свою стоимость иногда можно поймать по скидке около 1500


03.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Аккуратные. Красиво смотрятся на руке. Лёгкие. Хорошая цена.

Недостатки:
Маленький экран

Комментарий:
Брала в подарок сестре. Она очень довольна


03.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
цена и качество исполнения

Недостатки:
пока нет, единственное долго искал телефон, но все же нашел

Комментарий:
за такие деньги и с такими функциями грех жаловаться


28.03.2020
Достоинства:
1) Цена 2) Время работы без подзарядки (около 20 дней при всех включенных функциях и постоянной связью с телефоном) 3) Функционал 4) Разнообразие недорогих аксессуаров

Недостатки:
1) Иногда долго "знакомится" с телефоном 2) На низких уровнях заряда (менее 16) может некорректно отображать заряд 3) На некоторых устаревающих моделях телефонов (типа Samsung J5) могут быть проблемы с авторизацией и соединением в MiFit, лечится установкой и авторизацией с более нового телефона.

Комментарий:
Ставлю 5, так как по соотношению цена/качество это лучшее, что есть на рынке, имхо.


18.11.2019
Достоинства:
Красивые, большой цветной экран, можно устанавливать сторонние экраны, подходят так же различные сторонние приложения, быстро подключился к Mi Fit, невеликая цена. Подходят браслеты от предыдущих версий браслета. Водоустойчивый.

Комментарий:
Можно покупать китайскую версию - браслет сразу обновляется при первом подключении и устанавливается русский язык. Стекло вроде бы как закаленное, посмотрим будет ли быстро царапаться

Самовывоз невозможен
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 Black - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2350 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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