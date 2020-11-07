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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Маски для волос Esthetic House Маска-филлер для волос Esthetic House CP-1 3 Sec Hair Ringer Hair Fill-up Ampoule, 20шт*13мл

Маска-филлер для волос Esthetic House CP-1 3 Sec Hair Ringer Hair Fill-up Ampoule, 20шт*13мл

Артикул: 230763
Маска-филлер для волос Esthetic House CP-1 3 Sec Hair Ringer Hair Fill-up Ampoule, 20шт*13мл
2 200 руб. 
2 560 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 230763
В наличии
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БрендEsthetic House
Тип товараМаски для волос
Тип средствамаска для волос
Тип волоссухие, поврежденные, окрашенные
Полдля всех
Эффект от использованиявосстанавливающий, питающий, смягчающий, увлажняющий, разглаживающий
Применениесмешайте маску-филлер наполовину с водой до кремовой консистенции. Нанесите на чистые влажные пряди по всей длине, не затрагивая корни волос и кожу головы. Равномерно распределите средство и оставьте на полчаса, после чего смойте
КоллекцияEsthetic House CP-1 3 Sec Hair Ringer Hair Fill-up Ampoule
Страна бренда Южная Корея
Объем20x13 мл
Активные компонентыпантенол, шёлк, кератин, керамиды, коллаген
Esthetic House CP-1 3 Seconds Hair Ringer Hair Fill-up Ampoule — это мгновенная восстанавливающая сыворотка для волос, которая может улучшить их состояние за три секунды. Она смягчает и питает пряди, разглаживает их, заряжает энергией и жизненной силой.


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Самовывоз невозможен
Маска-филлер для волос Esthetic House CP-1 3 Sec Hair Ringer Hair Fill-up Ampoule, 20шт*13мл - стоимость товара 2200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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