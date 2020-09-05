Смартфон Motorola Moto G7 Play 2/32Gb Blue

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Motorola
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Количество ядер
|8
|Частота процессора
|1800 МГц
|Оперативная память
|2 Гб
|Встроенная память
|32 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|5.7
|Разрешение экрана
|1512x720
|Цвет
|синий
|Камера, МП
|13
|Фронтальная камера, МП
|8
|Ударопрочный корпус
|нет
|Тип разъема для зарядки
|USB Type-C
|Слот для карты памяти
|отдельный
|Bluetooth
|4.2
|Поддержка NFC
|нет
|Wi-Fi
|802.11b/g/n
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Материал корпуса
|пластик
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Съемный аккумулятор
|нет
|Емкость аккумулятора
|3000 мАч
|Операционная система
|Android
|Поддержка 4G LTE
|есть
|Поддержка microSD
|до 512 Гб
|Сканер отпечатка пальца
|есть
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.149
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05.09.2020
Для такой цены работает шустро в разных приложениях, в игры не играю, но говорят что терпимо.
Недостатки:
Заметил искажение цветов на фронтальной камере, возможно нужно изменить фильтры, контрастность высокая.
Замучился с обновлениями, 4-5 часа приходилось обновляться последовательно, предпоследние обновление было андройд 10, а последние от 1 августа.
Комментарий:
Вчера доставили данный смартфон, с отправкой и доставкой 4 дня, на самом деле, доставили на следующий день, а отправляли долго.