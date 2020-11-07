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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица It's Skin Сыворотка с пептидом змеиного яда It's Skin Power 10 Formula Syn-Ake

Сыворотка с пептидом змеиного яда It's Skin Power 10 Formula Syn-Ake

Артикул: 230618
  • Сыворотка с пептидом змеиного яда It's Skin Power 10 Formula Syn-Ake - фото 1
  • Сыворотка с пептидом змеиного яда It's Skin Power 10 Formula Syn-Ake - фото 2
Сыворотка с пептидом змеиного яда It's Skin Power 10 Formula Syn-Ake - фото 1
Сыворотка с пептидом змеиного яда It's Skin Power 10 Formula Syn-Ake - фото 2
960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230618
В наличии
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БрендIt's Skin
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованиябалансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защищающий, лифтинговый, матирование, осветляющий, питающий, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияIts Skin Power 10 Formula Syn-Ake
Применениеочистите кожу и нанесите тонер. С помощью пипетки выдавите несколько капель сыворотки на лицо и мягко вотрите их в кожу. Дождитесь, пока средство полностью впитается. Сыворотку можно использовать как самостоятельный продукт, а можно добавлять в свои обычные уходовые средства
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без парабенов
Активные компонентыSyn-Ake, фермент лактобактерий, растительный комплекс, аденозин
Its Skin Power 10 Formula Syn-Ake — это сыворотка для лица с эффектом лифтинга. Она разглаживает кожу и уменьшает видимость морщин, создавая эффект ботокса и омолаживая кожу.


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Самовывоз невозможен
Сыворотка с пептидом змеиного яда It's Skin Power 10 Formula Syn-Ake – стоимость товара 960 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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