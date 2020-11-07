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Главная Автотовары Автомобильная электроника Видеорегистраторы STONELOCK Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида)

Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида)

Артикул: 230376
  • Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 1
  • Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 2
  • Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 3
  • Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 4
  • Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 5
  • Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 6
  • Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 7
  • Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 8
  • Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 9
  • Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 10
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 1
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 2
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 3
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 4
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 5
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 6
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 7
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 8
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 9
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) - фото 10
9 730 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230376
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSTONELOCK
Тип товара
Датчик удара (G-сенсор)есть
Диагональ экрана, дюйм2,7
Кол-во камер3
Конструкцияобычная, с экраном
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Наличие GPSесть
Режим записициклическая
Угол обзора140° (по диагонали)
Емкость аккумулятора200 мАч
Ночная съемкаесть
Состояние товарановый
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида)


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Самовывоз невозможен
Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида) – стоимость товара 9730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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