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Карта Памяти 16Gb SanDisk Ultra SDHC Class 10 UHS-I (48/10 MB/s)

Артикул: 230327
Карта Памяти 16Gb SanDisk Ultra SDHC Class 10 UHS-I (48/10 MB/s)
580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230327
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSanDisk
Тип товараКарта памяти
Высота, см0,2
Длина, см3,2
Объем16
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи10
Скорость чтения48
Ширина, см2,4
Формат карты памятиSDHC
Теперь качество фото и видео Full HD на компактных фото- или видеокамерах среднего ценового сегмента станет еще лучше. Карты памяти SanDisk Ultra UHS-I сокращают время загрузки, а также обеспечивают производительность, необходимую для съемки и хранения до 64 ГБ высококачественных фото и видео в формате Full HD. Сверхвысокая скорость чтения (до 48 МБ/с) значительно сокращает время переноса фото и видео с карты на компьютер.


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Карта Памяти 16Gb SanDisk Ultra SDHC Class 10 UHS-I (48/10 MB/s) - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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