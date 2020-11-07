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Карта Памяти CF 64Gb Lexar Professional 1066x (160/155 Mb/s)

Артикул: 230326
Карта Памяти CF 64Gb Lexar Professional 1066x (160/155 Mb/s)
5 710 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 230326
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендLexar
Тип товараКарта памяти
Объем64
Скорость записи155
Скорость чтения160
Формат карты памятиCompact Flash
Lexar Professional 1066Х - карта памяти SDXC типа, которая создана для увеличения возможностей профессиональной техники и расширение границ творческих талантов пользователя. С данной картой памяти, Вы сможете сделать высококачественные фотографии и записывать видео с расширением 4К на любую зеркальную и видеокамеру. Объемом в 32 ГБ, карта будет хорошим хранилищем для широкого количества файлов большого размера.


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Карта Памяти CF 64Gb Lexar Professional 1066x (160/155 Mb/s) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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