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Главная Аксессуары Карты памяти SmartBuy Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP

Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP

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Артикул: 230298
  • Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP - фото 1
  • Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP - фото 2
Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP - фото 1
Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP - фото 2
2 540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230298
В наличии
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БрендSmartBuy
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,001
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем256
Поддержка UHS-Iда
Скорость чтения80
Ширина, см1,1
Формат карты памятиmicroSDXC
Smartbuy micro SDXC, 265GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 265GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах. 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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30.08.2020
Достоинства:
Низкая цена, особенно со скидками и КэтКоинами, адаптер, хорошая скорость записи

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую данный товар и этот магазин в целом

Самовывоз невозможен
Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP - по цене 2540 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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