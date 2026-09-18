Описание товара Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)

Карта памяти SanDisk Extreme CompactFlash идеально подходит для цифровых зеркальных фотоаппаратов и видеокамер HD среднего и высшего классов: она поддерживает высокую скорость чтения и записи данных для съемки динамичных сцен и быстрой передачи файлов. Эта карта памяти также соответствует стандарту VPG-20 и обеспечивает устойчивую скорость записи на уровне не ниже 20 МБ/с для видеосъемки в формате Full HD (1080p) . Скорости записи 85 МБ/с (567Х) достаточно для последовательной серийной фотосъемки, а скорость передачи данных до 120 МБ/с помогает работать максимально продуктивно. Благодаря емкости 64 ГБ на этой карте памяти будет достаточно места для хранения видео Full HD и фотографий в формате RAW.