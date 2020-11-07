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Чайник Kitfort KT-645

Артикул: 230190
Чайник Kitfort KT-645
4 190 руб. 
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+ 91 КэтКоинов
Артикул: 230190
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветчерный
Материал корпусаметалл
Подсветканет
Терморегуляторда
Дополнительный цветсеребристый
Объем, л1.7
Мощность, Вт2200
Заварочный чайникнет
Дополнительные функциииндикация работы, индикация уровня воды
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Съемная крышканет
Дополнительная информацияшкала уровня воды
Вес, кг1.2
Размеры (ВxШxГ), см27,5х16,5х20
Электрический чайник с терморегулятором Kitfort КТ-645 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры от 10 до 100 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая и подогрева детского питания.


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Чайник Kitfort KT-645 - этот товар вы можете купить по цене 4190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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