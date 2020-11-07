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Чайник Kitfort КТ-650

Артикул: 229663
Чайник Kitfort КТ-650
4 090 руб. 
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+ 89 КэтКоинов
Артикул: 229663
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветчерный
Материал корпусастекло, металл, пластик
Вращение на подставкеда
Терморегуляторда
Дополнительный цветсеребристый
Объем, л1.5
Мощность, Вт2200
Дополнительные функциииндикация уровня воды, отключение при снятии с подставки
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Покрытие нагревательного элементанержавеющая сталь
Съемная крышкада
Дополнительная информацияшкала уровня воды, съемный фильтр
Вес, кг1.4
Размеры (ВxШxГ), см22,8х23,1х19,9
Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-650 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры от 40 до 100 °С, с шагом 5 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.


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Самовывоз невозможен
Чайник Kitfort КТ-650 - купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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