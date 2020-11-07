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Проигрыватель виниловых дисков ION Mustang LP чёрный

Артикул: 229643
  • Проигрыватель виниловых дисков ION Mustang LP чёрный - фото 1
  • Проигрыватель виниловых дисков ION Mustang LP чёрный - фото 2
  • Проигрыватель виниловых дисков ION Mustang LP чёрный - фото 3
Проигрыватель виниловых дисков ION Mustang LP чёрный - фото 1
Проигрыватель виниловых дисков ION Mustang LP чёрный - фото 2
Проигрыватель виниловых дисков ION Mustang LP чёрный - фото 3
14 200 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 229643
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендION
Тип товараВиниловые проигрыватели
Вес, кг3,5
Встроенный фонокорректоресть
Высота, см10,4
Длина, см37,6
Доступные цветачерный
Крышкав комплекте
Поддержка скоростей33, 45 и 78 об/мин
Приводременной
Тонармповоротный, прямой формы
Ширина, см34,3
Mustang LP - сочетает в себе 4 функции в 1 устройстве: проигрыватель винила, AM/FM радио, внешние динамики, AUX и USB разъемы. Все, что вам нужно, есть в проигрывателе: тихий ременный привод с 3-скоростным проигрывателем воспроизводит каждую запись в вашей коллекции и записывает их на USB-накопитель. Проигрыватель оснащен встроенными динамиками. Имеется дополнительный вход для подключения других устройств и даже разъем для наушников. Главный дизайнерский акцент Mustang LP - это FM-тюнер, который в точности повторяет внешний вид спидометра легендарного PonyCar FORDMustang 1965 года.


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Самовывоз невозможен
Проигрыватель виниловых дисков ION Mustang LP чёрный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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