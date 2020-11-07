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Игровая мышь ThunderX3 AM7 HEX черная

Артикул: 229563
  • Игровая мышь ThunderX3 AM7 HEX черная - фото 1
  • Игровая мышь ThunderX3 AM7 HEX черная - фото 2
  • Игровая мышь ThunderX3 AM7 HEX черная - фото 3
Игровая мышь ThunderX3 AM7 HEX черная - фото 1
Игровая мышь ThunderX3 AM7 HEX черная - фото 2
Игровая мышь ThunderX3 AM7 HEX черная - фото 3
4 630 руб. 
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Артикул: 229563
В наличии
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БрендThunderX3
Тип товараМышь компьютерная проводная
Вес, г275
Длина провода, м1.8
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мышиUSB
Количество клавиш8
Назначениеигровая
Особенностидля правой руки
Размеры (ШxВxД), мм67x39x128
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi12000
Тип соединенияпроводное
Мышь ThunderX3 AM7 выполнена в корпусе симметричной формы, которая подходит для управления как правой, так и левой рукой. Оптический сенсор PMW3360 с разрешением до 12000 DPI. Подсветка HEX из 16,8 млн цветов. Непревзойденная конструкция и нескользящие боковые вставки, обеспечат наилучший контроль над любой игровой ситуацией.


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Игровая мышь ThunderX3 AM7 HEX черная - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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