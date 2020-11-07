Флешка Silicon Power 16Gb Touch T01 SP016GBUF2T01V1K USB2.0 Black

Сверхминиатюрный корпус Touch T01 в длину - всего 1.3 см, его размеры уменьшены на 30% и он практически незаметен при подключении к порту USB. С таким накопителем вы можете класть ноутбук в сумку или носить его с собой, совсем не беспокоясь о подключенном к нему USB-накопителе.