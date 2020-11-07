8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3/64GB) USB3.0 серебристый

Артикул: 229461
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3/64GB) USB3.0 серебристый - фото 1
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3/64GB) USB3.0 серебристый - фото 2
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3/64GB) USB3.0 серебристый - фото 3
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3/64GB) USB3.0 серебристый - фото 1
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3/64GB) USB3.0 серебристый - фото 2
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3/64GB) USB3.0 серебристый - фото 3
7 790 руб. 
Купить
+ 79 КэтКоинов
Артикул: 229461
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендKingston
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхда
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемда
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб64
Размеры (ШxДxТ)19x61x10 мм
Сжатие данныхнет
Скорость записи данных, МБ/с20
Скорость чтения данных, МБ/с135
Цветсеребро
Защитите свои личные данные с помощью USB-накопителя Kingston DataTraveler Locker+ G3. Это безопасное и удобное решение для защиты квитанций, банковских выписок и других важных документов с помощью функции аппаратного шифрования и парольной защиты для обеспечения двойного уровня защиты данных. Накопитель блокируется и переформатируется после 10 неудачных попыток входа, поэтому пользователи могут быть уверены в безопасности своих данных даже в случае кражи или утери накопителя.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3/64GB) USB3.0 серебристый - данный товар вы можете купить по цене по цене 7790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...