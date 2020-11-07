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Флешка Kingston 16Gb DataTraveler G4 (DTIG4/16GB) USB3.0 белый

Артикул: 229439
  • Флешка Kingston 16Gb DataTraveler G4 (DTIG4/16GB) USB3.0 белый - фото 1
  • Флешка Kingston 16Gb DataTraveler G4 (DTIG4/16GB) USB3.0 белый - фото 2
Флешка Kingston 16Gb DataTraveler G4 (DTIG4/16GB) USB3.0 белый - фото 1
Флешка Kingston 16Gb DataTraveler G4 (DTIG4/16GB) USB3.0 белый - фото 2
540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229439
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Индикатор передачи данныхнет
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб16
Размеры (ШxДxТ)21x55x10 мм
Сжатие данныхнет
Цветбелый
USB-накопитель DataTraveler Generation 4 (DTIG4) компании Kingston поддерживает интерфейс USB 3.0 для быстрой и простой передачи музыки, видео и других данных. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Он имеет обратную совместимость с разъемами USB 2.0, что позволяет пользователям устройств с интерфейсом 2.0 перейти в будущем на технологию 3.0 без замены накопителя. DTIG4 имеет пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличается легендарной надежностью Kingston


Теги товара: 16 Гб, USB 3.0.


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Самовывоз невозможен
Флешка Kingston 16Gb DataTraveler G4 (DTIG4/16GB) USB3.0 белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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