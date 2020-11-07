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Главная Портативная техника Наушники Sven Наушники Sven AP-G850MV (черный/красный)

Наушники Sven AP-G850MV (черный/красный)

Артикул: 229360
  • Наушники Sven AP-G850MV (черный/красный) - фото 1
  • Наушники Sven AP-G850MV (черный/красный) - фото 2
Наушники Sven AP-G850MV (черный/красный) - фото 1
Наушники Sven AP-G850MV (черный/красный) - фото 2
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229360
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БрендSven
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Конструкциянакладные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный/красный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Длина кабеля2.2 м
Разъём наушников2 x mini jack 3.5 mm
Наушники Sven AP-G850MV оптимизированы для профессионального гейминга. Они комфортно сидят благодаря небольшому весу и упругой вставке под оголовьем. Мягкие амбушюры плотно прилегают к ушам и отлично изолируют от внешних звуков. На кабеле в яркой тканевой оплетке находится пульт, регулирующий громкость микрофона, его включение и выключение.


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