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Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC)

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Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC) - фото 1
Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC) - фото 2
Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
  • Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC) - фото 1
  • Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC) - фото 2
  • Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 340 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 229318
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC)
12 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
8х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC)

Универсальный и надежный модуль памяти от компании Samsung стандартного профиля планки. Нормальная операционная температура - 85 °C.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Описание
Универсальный и надежный модуль памяти от компании Samsung стандартного профиля планки. Нормальная операционная температура - 85 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung DDR4 2400 SO-DIMM 16Gb (M471A2K43CB1-CRC) - данный товар вы можете купить по цене 12340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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