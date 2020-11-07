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Кронштейн HOLDER MWS-2005 металлик

Артикул: 228917
  • Кронштейн HOLDER MWS-2005 металлик - фото 1
  • Кронштейн HOLDER MWS-2005 металлик - фото 2
Кронштейн HOLDER MWS-2005 металлик - фото 1
Кронштейн HOLDER MWS-2005 металлик - фото 2
630 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228917
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Регулировкафиксированный
Максимальная нагрузка, кг40
Размеры (ШхВхГ), мм47х146х31
Вес, кг1,31
Крепление для СВЧ-печи Holder MWS-2005 — набор простых консолей предназначенных для крепления бытовой техники в кухонных помещениях малых габаритов. Holder один из самых известных производителей на российском рынке изготовления креплений для различной бытовой техники. Набор консолей Holder MWS-2005 выполнен из стали окрашенной в белый цвет. На всем сроке эксплуатации обеспечивается высокая надежность конструкции. Консоли надежно фиксируются к стене и имеют фиксированную длину 310 мм и подходят для использования с самыми популярными моделями бытовой техники для крепления которой предназначены.


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Кронштейн HOLDER MWS-2005 металлик - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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