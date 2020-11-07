8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн HOLDER LCDS-5049 металлик

Артикул: 228897
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5049 металлик - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5049 металлик - фото 2
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5049 металлик - фото 3
Кронштейн HOLDER LCDS-5049 металлик - фото 1
Кронштейн HOLDER LCDS-5049 металлик - фото 2
Кронштейн HOLDER LCDS-5049 металлик - фото 3
550 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228897
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм19-32
Размер VESA75 x 75, 100 x 100, 200 x 200, 200 x 100
Регулировкафиксированный
Максимальная нагрузка, кг30
Вес, кг0,96
При отсутствии движущихся элементов кронштейн Holder LCDS-5049 представляет собой надежный и долговечный способ установить экран на стене. Надежная фиксация гарантирована для моделей мониторов и телевизоров с диагональю экрана от 19 до 32 дюймов, а также массой до 30 кг. Еще одним плюсом простой и полностью зафиксированной конструкции является ее поразительная компактность: модель LCDS-5049 занимает всего 2,4 см от стены до работающего устройства. Кронштейн выполнен в классическом для бытовой техники серебристом цвете, поэтому будет гармонично сочетаться с самим телевизором и интерьером вокруг него.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCDS-5049 металлик - стоимость товара 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...