Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Silver

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Fujifilm
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Физический размер матрицы
|23.5x15.6 мм
|Bluetooth
|есть
|Габариты (ШхВхГ)
|118.4x82.8x46.8 мм
|Светочувствительность
|160-12800 ISO
|Байонет
|Fujifilm X Mount
|Объектив в комплекте
|есть
|GPS
|нет
|Wi-Fi
|есть
|Интерфейсы
|Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, микрофонный вход
|Тип карт памяти
|SDHC, SDXC
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Цвет
|серебристый
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|4096x2160
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Вес, кг
|0,383
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