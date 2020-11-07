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Круг зачистной HITACHI 125 Х 6 Х 22 А24 по металлу

Артикул: 228668
Круг зачистной HITACHI 125 Х 6 Х 22 А24 по металлу
570 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228668
В наличии
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БрендHitachi
Тип товараКруг зачистной
Дополнительноприменяется в угловой шлифовальной машине
Назначениедля металла
Размеры, мм125х6х22
Круг шлифовальный HITACHI 125х6х22 А24 применяется на угловых машинах (болгарках) и используется для зачистных и обдирочных работ по цветным и черным металлам. Выполнен на бакелитовой связке, имеет прямой профиль.


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Круг зачистной HITACHI 125 Х 6 Х 22 А24 по металлу - по цене 570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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