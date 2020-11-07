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Круг зачистной ЛУГА 125 Х 6 Х 22 A24 по металлу

Артикул: 228667
Круг зачистной ЛУГА 125 Х 6 Х 22 A24 по металлу
540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228667
В наличии
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БрендЛуга-Абразив
Тип товараКруг зачистной
Дополнительноприменяется в угловой шлифовальной машине
Назначениедля металла
Размеры, мм125х6х22
Круг зачистной ЛУГА предназначен для зачистки деталей и конструкций из различных марок сталей, сварных швов. Устанавливается на шлифмашину угловую.


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Самовывоз невозможен
Круг зачистной ЛУГА 125 Х 6 Х 22 A24 по металлу - стоимость товара 540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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