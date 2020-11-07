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Эссенция для губ с коллагеном Mizon Collagen Aqua Volume Lip Essence

Артикул: 228545
  • Эссенция для губ с коллагеном Mizon Collagen Aqua Volume Lip Essence - фото 1
  • Эссенция для губ с коллагеном Mizon Collagen Aqua Volume Lip Essence - фото 2
Эссенция для губ с коллагеном Mizon Collagen Aqua Volume Lip Essence - фото 1
Эссенция для губ с коллагеном Mizon Collagen Aqua Volume Lip Essence - фото 2
490 руб. 
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Артикул: 228545
В наличии
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БрендMizon
Тип товараСредства для ухода за губами
Тип средстваэссенция для губ
Эффект от использованияувлажняющий, заживляющий, смягчающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияMizon Collagen Aqua Volume Lip Essence
Применениенебольшое количество эссенции выдавить из тюбика, нанести на губы массажными движениями, при возникновении чувства сухости и стянутости нанесения следует повторить
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл10 мл
Активные компонентыморской коллаген, масло сладкого миндаля, масло из виноградных косточек, оливковое, масло примулы вечерней и камелии, эсктракт какао-бобов, аденозин
Коллагеновый бальзам для губ collagenic aqua volume lip essence SPF10. Благодаря активному ингредиенту в тубе, Ваши губки приобретают привлекательную полноту и чувственность надолго. Совокупность растительных экстрактов и витаминов в составе залечивает маленькие ранки и микротрещинки, избавляя кожу губ от сухости, обезвоживания и сохраняя её молодость и мягкость. Бальзам на гелевой основе даёт влажный, мокрый блеск губам. Средство покрывает кожу невидимой пленкой, защищающей её от отрицательного фактора внешней среды. В продукте нет минеральных масел, парабенов и искусственных красителей что позволяет использовать этот продукт ежедневно. При регулярном применения бальзама губы ухоженные, мягкие, с красивым блеском.


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Эссенция для губ с коллагеном Mizon Collagen Aqua Volume Lip Essence - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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