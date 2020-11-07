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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры 3W Clinic Увлажняющий тонер с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner

Увлажняющий тонер с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner

Артикул: 228536
  • Увлажняющий тонер с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner - фото 1
  • Увлажняющий тонер с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner - фото 2
Увлажняющий тонер с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner - фото 1
Увлажняющий тонер с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner - фото 2
410 руб. 
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Артикул: 228536
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт алоэ, вытяжка ромашки, гиалуроновая кислота, гидрогенизированное касторовое масло
Возрастной диапазонвзрослый
Коллекция3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner
Объем, мл150 мл
Полдля всех
Применениеочистите кожу с помощью средств для умывания. Нанесите немного тонера на ватный диск и протрите им лицо. Затем рекомендуется использовать сыворотку, эмульсию и увлажняющий крем из этой же линейки. Продукт подходит для ежедневного использования.
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованиябалансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защищающий, матирующий, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner — это успокаивающий тонер с экстрактом алоэ. Он смягчает и увлажняет кожу, избавляет её от шелушений, отёков, раздражений, пигментаций, тусклости и вялости.


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Увлажняющий тонер с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner - этот товар вы можете купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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