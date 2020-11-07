Тонер для лица с оливковым маслом Mizon Barrier Oil Toner

Если вы страдаете от раздражения и капризности кожи, то тонер Mizon Barrier Oil Toner поможет привести кожу к спокойствию и привлекательному внешнему виду. Проблема капризности кожи часто вызвана истончением защитного барьера, в результате чего нарушается жировой баланс. Это выражается в усиленной работе сальных желез, которые пытаются хоть как-то защитить уязвимую кожу, и стянутости, раздражениях и шелушениях. Нарушить барьер кожи могут как низкие температуры зимой, так и высокие — летом, жёсткая вода, частое скрабирование, использование агрессивных очищающих средств, несбалансированное питание и многое другое. Кожа страдает и нуждается в поддержке. С такой проблемой можно столкнуться в любом возрасте и с любым типом кожи, поэтому у тонера нет ограничений ни по возрасту, ни по типу. Этот продукт не только не будет раздражать кожу, вызывая дискомфорт, жжение и стягивание, но и будет успокаивать и восстанавливать её. От него можно ожидать смягчающего, увлажняющего и освежающего эффекта. Тонер проникает в глубокие слои кожи, пронося в них ценные компоненты. При протирании лица ватным диском с этим продуктом можно добиться очищения кожи от лишнего жира и каких-то загрязнений и подготовить её к нанесению сыворотки, эмульсии, крема.