Питательный крем для век с экстрактом меда 3W Clinic Honey Eye Cream

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|Бренд
|3W Clinic
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|балансирующий, восстанавливающий, защитный, осветляющий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, противовоспалительный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|3W Clinic Honey Eye Cream
|Применение
|выдавите немного крема и нанесите его на кожу вокруг глаз. Равномерно распределите лёгкими похлопывающими движениями и дайте средству хорошо впитаться. Используйте по время утренних и вечерних процедур.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|40 мл
|Активные компоненты
|пептиды, гиалуроновая кислота, мёд, прополис, пчелиный воск
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