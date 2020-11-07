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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пилинги для лица 3W Clinic Пилинг-гель с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel

Пилинг-гель с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel

Артикул: 228493
  • Пилинг-гель с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel - фото 1
  • Пилинг-гель с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel - фото 2
Пилинг-гель с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel - фото 1
Пилинг-гель с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel - фото 2
480 руб. 
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Артикул: 228493
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараПилинги и скрабы для лица
Тип средствапилинг для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияочищающий, поросуживающий, обновляющий
Коллекция3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel
Применениенанести гель сухими руками на сухую кожу лица, помассировать 2-3 минуты до появления катышков, затем смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл180 мл
Активные компонентыэкстракт папайи, муцин улитки, экстракт алож
Мягкий пилинг, с нежной гелевой текстурой, эффективно очищает кожу от загрязнений, излишков себума и ороговевших клеток, очищает поры от сальных пробок и черных точек и стимулирует их сужение, устраняет шелушения и тусклый цвет лица. Муцин оказывает активное успокаивающее, осветляющее, регенерирующее, омолаживающее и лифтинг действие, способствует синтезу собственного коллагена, рассасыванию застойных пятен, шрамов, рубцов и следов постакне.


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Пилинг-гель с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 480 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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