8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания Secret Key Пенка для умывания с экстрактом лимона Secret Key Lemon Sparkling Cleansing Foam

Пенка для умывания с экстрактом лимона Secret Key Lemon Sparkling Cleansing Foam

Артикул: 228490
Пенка для умывания с экстрактом лимона Secret Key Lemon Sparkling Cleansing Foam
440 руб. 
Купить
Артикул: 228490
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSecret Key
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, освежающий
КоллекцияSecret Key Lemon Sparkling Cleansing Foam
Применениевспенить средство и нанести на влажную кожу лица массирующими движениями, затем смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл120 мл
Не содержитбез спирта, без парабенов
Активные компонентыэкстракт лимона
Нежная, ароматная, освежающая пенка для умывания с экстрактом лимона Lemon Sparkling Cleansing Foam Secret Key предназначена для деликатного очищения кожи: безвозвратно смывает с лица повседневные загрязнения, остатки косметики, излишки кожного жира, способствует отшелушиванию омертвевших клеток кожи, а также растворяет сальные пробки в порах. После очищения кожа становится чистой, гладкой и сияющей, при регулярном использовании исчезают шелушения, исчезают покраснения, улучшается цвет лица, увлажненная и ухоженная кожа выглядит моложе.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пенка для умывания с экстрактом лимона Secret Key Lemon Sparkling Cleansing Foam - этот товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...