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Метеостанция Bresser Temeo TB с радиоуправлением

Артикул: 228183
  • Метеостанция Bresser Temeo TB с радиоуправлением - фото 1
  • Метеостанция Bresser Temeo TB с радиоуправлением - фото 2
Метеостанция Bresser Temeo TB с радиоуправлением - фото 1
Метеостанция Bresser Temeo TB с радиоуправлением - фото 2
11 921 руб. 
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+ 393 КэтКоинов
Артикул: 228183
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -20 до +60 °C
Дисплейда
Дополнительные функциичасы, будильник
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное/от сети
Размеры (ВхШхТ)90х125х160
Метеостанция Bresser Temeo TB – цифровой прибор для измерения температуры и влажности воздуха. Кроме того, это еще и часы со встроенным будильником. Метеостанция снабжена наружным датчиком, поэтому проводить измерения можно одновременно и внутри дома, и на улице. Bresser Temeo TB – отличный выбор для квартиры или загородного дома. Одна из особенностей метеостанции – цифровой экран, который может отображать символы в 256 оттенках. Подходящий цвет можно настроить вручную или же доверить это автоматике – цвет будет выбираться в зависимости от температуры воздуха. Благодаря идеально черному цвету экрана светящиеся символы видны на нем четко и на большом расстоянии. Информацию можно увидеть даже в полной темноте. Метеостанция отображает текущие показания температуры и влажности воздуха. В левой части экрана показываются измерения основного модуля (внутри помещения), в правой – с наружного датчика. На основе этих данных метеостанция может составлять прогноз погоды на ближайшие 12 часов. Он представлен в виде небольшой иконки, расположенной вверху экрана. Рядом отображается текущее время. Для питания основного модуля используется сеть переменного тока – адаптер включен в комплект поставки. Наружный датчик работает без проводов: питается от батареек (нет в комплекте) и передает информацию по радиоканалу.


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Метеостанция Bresser Temeo TB с радиоуправлением - этот товар вы можете купить по цене 11921 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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