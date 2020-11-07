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Метеостанция Bresser TemeoTrend ST с радиоуправлением, черная

Артикул: 228175
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend ST с радиоуправлением, черная - фото 1
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend ST с радиоуправлением, черная - фото 2
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend ST с радиоуправлением, черная - фото 3
Метеостанция Bresser TemeoTrend ST с радиоуправлением, черная - фото 1
Метеостанция Bresser TemeoTrend ST с радиоуправлением, черная - фото 2
Метеостанция Bresser TemeoTrend ST с радиоуправлением, черная - фото 3
7 265 руб. 
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+ 240 КэтКоинов
Артикул: 228175
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -40 до +60 °C
Дисплейда
Дополнительные функциисохранение температурных значений, часы, будильник
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)139х84х47
Bresser TemeoTrend ST – стильная домашняя метеостанция со всем необходимым функционалом. Она показывает время, измеряет температуру внутри и снаружи помещения, составляет прогноз погоды на ближайшие 12 часов. Кнопки управления расположены сзади, поэтому не портят внешний вид метеостанции. Bresser TemeoTrend ST комплектуется наружным датчиком, который можно установить на расстоянии до 30 метров от основного модуля. Датчик предназначен для измерений вне помещения, основной модуль – внутри него. Вывод температуры на экран можно настроить как в градусах Цельсия, так и в градусах по Фаренгейту.Метеостанция заменяет собой и настольные часы. Благодаря встроенному будильнику с функцией повтора вы будете все успевать вовремя.Для работы метеостанции требуются батарейки, которые не входят в комплект поставки.


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser TemeoTrend ST с радиоуправлением, черная - стоимость товара 7265 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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